बीजापुर में पीजीटीवी संक्रमण के 3 मामले, दो बच्चों की संदिग्ध मौत से स्वास्थ्य विभाग सतर्क

गंगालूर क्षेत्र से तीन मरीज सामने आने के बाद इलाके में संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई है। दूसरी ओर, तलनार गांव और गंगालूर में एक बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले ने स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि, इन मौतों को जापानी बुखार से जोडऩे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बच्चों की मौत के पीछे संक्रमण की क्या भूमिका रही।