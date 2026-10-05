बीजापुर में PMGSY के 4 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित, करोड़ों के भुगतान में गड़बड़ी का लगा आरोप

Bijapur News: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बीजापुर जिले में सड़क निर्माण और भुगतान में कथित अनियमितताओं के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने मामले में चार अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित किया है। विभाग के अनुसार सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और अधिक भुगतान से जुड़े मामलों की जांच चल रही है। निलंबित अधिकारियों-कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, मामले में शामिल बताए जा रहे ठेकेदारों से राशि की रिकवरी और FIR की कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी है।