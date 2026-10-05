कुछ कदम की दूरी पर था हाथी, नजर पड़ते ही भागा ग्रामीण, सूरजपुर की घटना CCTV में कैद

Surajpur Elephant News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के छतरपुर गांव में हाथी के रिहायशी इलाके में पहुंचने से लोगों में दहशत फैल गई। हाथी घरों के आसपास घूमता नजर आया। इसी दौरान एक ग्रामीण जैसे ही घर से बाहर निकला, उसका सामना अचानक हाथी से हो गया। ग्रामीण की नजर समय रहते हाथी पर पड़ गई और वह तुरंत पीछे मुड़कर घर की ओर दौड़ पड़ा। इस दौरान हाथी भी उसकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ग्रामीण ने किसी तरह सुरक्षित दूरी बनाकर अपनी जान बचाई। पूरी घटना घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।