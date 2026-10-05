CM Sai Singapore Visit: छत्तीसगढ़ में बनेगा ग्लोबल मॉडल का इको-टूरिज्म, Mandai Reserve से सीखेंगे साय

CM Sai Singapore Visit: छत्तीसगढ़ के जंगलों और वन्यजीव संपदा को वैश्विक पर्यटन से जोड़ने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सिंगापुर के Mandai Wildlife Reserve का दौरा किया। उन्होंने यहां वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवास के प्रबंधन और पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। साय ने कहा कि सिंगापुर के सफल अनुभवों से सीख लेकर छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप इको-टूरिज्म का मॉडल विकसित किया जा सकता है। इससे वन्यजीव संरक्षण के साथ पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देने की संभावनाएं बनेंगी।