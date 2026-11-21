Coaching Fees in Chhattisgarh: पुलिस और जेल विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को अब आईआईटी-जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निजी कोचिंग संस्थानों में 30 से 50 प्रतिशत तक फीस में छूट मिलेगी। प्रभारी डीजीपी एवं जेल डीजी हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में कोचिंग संचालकों के साथ बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने छूट देने पर सहमति जताई है। प्रभारी डीजीपी ने बताया कि इस पहल से कर्मचारियों के बच्चों को संस्थाओं में कोचिंग फीस से राहत मिलेगी। यह सुविधा रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर और बिलासपुर स्थित कोचिंग संस्थाओं में उपलब्ध कराई गई है।