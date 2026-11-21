बंगाल की खाड़ी में उठे दो चक्रवात अर्नब व मुरासु ने राजधानी समेत प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। अब ठंड के बीच तीसरे तूफान अकवान ने परेशानी बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश, उमस व तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण वायरल फीवर, सर्दी, खांसी व गले में संक्रमण के मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। एम्स, आंबेडकर, जिला व निजी अस्पतालों में पिछले साल की तुलना में डेढ़ लाख से ज्यादा मरीज आने की आशंका है। राजधानी के सरकारी व निजी अस्पतालों में पिछले साल अक्टूबर- नवंबर में मौसमी बीमारी के तीन लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। इस साल अब तक साढ़े 4 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है।