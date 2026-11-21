Deepak Tandon Blackmail Case: ठगी, ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन से तेलीबांधा पुलिस पूछताछ कर रही है। उसके बैंक खाते, लेन-देन आदि की जांच की जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस कोई खास जानकारी नहीं निकलवा पाई है। बताया जाता है कि 8-10 पुलिस वाले भी उससे पीडि़त हैं। उनका पैसा भी दीपक ने नहीं दिया है। दूसरी ओर बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दीपक को रिमांड पर लिया था। इसके बाद रायपुर पुलिस दो बार पुलिस रिमांड ले चुकी है। इसके बाद भी कोई ठोस खुलासा नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक दीपक के पास कई सफेदपोशों के राज हैं। इस कारण पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है।