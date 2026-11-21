रायपुर में NDRF-SDRF ने दिखाया रेस्क्यू ऑपरेशन (Photo Source- Patrika)
Rain Accident Mock Drill: छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल के मरौदा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को उस समय ट्रेन हादसे जैसा नजारा देखने को मिला, जब अचानक ट्रेन के डिब्बे के पटरी से उतरने और उसमें आग लगने की काल्पनिक स्थिति तैयार की गई। देखते ही देखते मौके पर NDRF, SDRF और रेलवे की राहत एवं बचाव टीमें पहुंचीं। कोच के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए विशेष उपकरणों की मदद से डिब्बे को काटने का अभ्यास किया गया। आग बुझाने से लेकर घायलों को प्राथमिक उपचार देने तक की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया।
हालांकि, घबराने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह कोई वास्तविक रेल हादसा नहीं था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल की ओर से आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य दुर्घटना के समय यात्रियों की जान बचाने, राहत कार्यों में तेजी लाने और अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना था।
मरौदा रेलवे स्टेशन पर आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान एक ऐसी स्थिति तैयार की गई, जिसमें ट्रेन का कोच पटरी से उतर जाता है और उसमें आग लग जाती है। काल्पनिक दुर्घटना में कई यात्रियों के डिब्बे के अंदर फंसे होने की स्थिति दिखाई गई। ऐसी परिस्थिति में बचाव दल किस तरह मौके पर पहुंचता है और सबसे पहले कौन से कदम उठाए जाते हैं, इसका अभ्यास किया गया।
NDRF और SDRF की टीमों ने आधुनिक उपकरणों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त कोच तक पहुंचने और उसमें फंसे यात्रियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। अभ्यास के दौरान रेलवे कोच को काटकर रास्ता बनाने की तकनीक भी दिखाई गई। इसके बाद फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने, आग पर नियंत्रण पाने और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का प्रदर्शन किया गया।
इस संयुक्त मॉक ड्रिल में ओडिशा के मुंडाली, कटक स्थित NDRF बटालियन और छत्तीसगढ़ की SDRF ने हिस्सा लिया। इनके साथ रायपुर रेल मंडल के संरक्षा विभाग, रेलवे आपदा प्रबंधन टीम और विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहे। अभ्यास में दुर्घटना राहत ट्रेन (ART), दुर्घटना राहत चिकित्सा व्यवस्था (ARMV/ARME), रेलवे मेडिकल टीम, सिविल डिफेंस और स्काउट एवं गाइड के सदस्यों ने भी भाग लिया।
इसके अलावा रेलवे के वाणिज्य, मैकेनिकल, दूरसंचार, इलेक्ट्रिकल और अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गईं। छत्तीसगढ़ शासन और भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) की ओर से अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की गई थी। मौके पर एंबुलेंस, स्थानीय पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीमें भी तैनात रहीं।
मॉक ड्रिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के डिब्बे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया रही। वास्तविक हादसों में कई बार कोच के दरवाजे और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में यात्रियों तक पहुंचना बचाव दल के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए बचाव दल ने विशेष उपकरणों के माध्यम से कोच को काटकर रास्ता बनाने का प्रदर्शन किया।
इसके जरिए यह समझाया गया कि यदि यात्री डिब्बे के अंदर फंस जाएं तो उन्हें किस तरह सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। इसके साथ ही आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया। रेलवे का उद्देश्य था कि किसी वास्तविक दुर्घटना में बचाव कार्य के दौरान समय की बर्बादी न हो और सभी टीमें अपनी जिम्मेदारी के अनुसार तत्काल कार्रवाई कर सकें।
आपातकालीन स्थिति में केवल यात्रियों को बाहर निकालना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि घायलों की पहचान, उपचार, परिजनों को जानकारी और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मरौदा स्टेशन पर अलग-अलग सहायता केंद्र बनाए गए थे।
इनमें प्राथमिक उपचार केंद्र, शवगृह, अधिकारी कक्ष, मीडिया केंद्र, पूछताछ केंद्र, दूरभाष केंद्र और नागरिक सुरक्षा सहायता केंद्र शामिल थे। इसके अलावा दुर्घटना राहत ट्रेन, NDRF, SDRF और रेलवे सुरक्षा बल के लिए भी अलग-अलग सहायता केंद्र तैयार किए गए। मॉक ड्रिल के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के श्वान दस्ते और बम निरोधक दस्ते ने भी अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया। इनके माध्यम से संदिग्ध वस्तुओं की जांच और सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं का अभ्यास कराया गया।
रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील स्थानों पर किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में सुरक्षा जांच बेहद जरूरी होती है। इसी उद्देश्य से अभ्यास के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के श्वान दस्ते और बम निरोधक दस्ते को भी शामिल किया गया। टीम ने संदिग्ध वस्तुओं की पहचान और बम जांच से जुड़ी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। इससे यह समझने का प्रयास किया गया कि रेल दुर्घटना या अन्य आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा व्यवस्था किस तरह बनाए रखी जा सकती है। इस पूरे अभ्यास में रेलवे, पुलिस, अग्निशमन विभाग और आपदा राहत एजेंसियों के बीच समन्वय को भी परखा गया।
मॉक ड्रिल के दौरान रायपुर रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल ने मौके पर मौजूद राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न टीमों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों और आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी ली। उन्होंने वास्तविक दुर्घटना की स्थिति में बिना देरी के राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए लगातार तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इस तरह के अभ्यास से कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर तरीके से काम करने का अनुभव मिलता है।
मॉक ड्रिल के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव ने स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में इस अभ्यास के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे की ओर से समय-समय पर ऐसे अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, ताकि कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी आपातकालीन परिस्थितियों में किए जाने वाले राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी मिल सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी वास्तविक रेल दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित लोगों की मदद करें और राहत एवं बचाव कार्य में लगी टीमों को पूरा सहयोग दें।
इस संयुक्त मॉक ड्रिल में अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र और सहायक वाणिज्य प्रबंधक अविनाश कुमार आनंद उपस्थित रहे। इसके अलावा NDRF के कमांडेंट जे. आदित्य रेड्डी, आपदा प्रबंधन से जुड़े नोडल अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे, डॉ. विभोर लाल और उनकी टीम ने भी भाग लिया। सिविल डिफेंस, स्काउट एवं गाइड, संरक्षा सलाहकार, सुपरवाइजर, रेलवे के विभिन्न विभागों के कर्मचारी और स्थानीय नागरिक भी इस दौरान मौजूद रहे।
रेल दुर्घटना के दौरान शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कोच के पटरी से उतरने, आग लगने या यात्रियों के अंदर फंसने जैसी स्थिति में बचाव दल को तेजी से निर्णय लेना पड़ता है। ऐसे में रेलवे, NDRF, SDRF, पुलिस, अग्निशमन और मेडिकल टीम के बीच बेहतर तालमेल जरूरी होता है। मरौदा रेलवे स्टेशन पर आयोजित इस संयुक्त अभ्यास के जरिए इन्हीं तैयारियों को परखा गया।
रेलवे प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी वास्तविक आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़े तो राहत एवं बचाव कार्य बिना देरी के शुरू किए जा सकें। ध्यान देने वाली बात यह है कि मरौदा स्टेशन पर दिखाई गई ट्रेन दुर्घटना, आग और यात्रियों के फंसने की स्थिति पूरी तरह काल्पनिक थी। यह रेलवे की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन तैयारियों को मजबूत करने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल थी, न कि कोई वास्तविक ट्रेन हादसा।
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