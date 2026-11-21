Rain Accident Mock Drill: छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल के मरौदा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को उस समय ट्रेन हादसे जैसा नजारा देखने को मिला, जब अचानक ट्रेन के डिब्बे के पटरी से उतरने और उसमें आग लगने की काल्पनिक स्थिति तैयार की गई। देखते ही देखते मौके पर NDRF, SDRF और रेलवे की राहत एवं बचाव टीमें पहुंचीं। कोच के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए विशेष उपकरणों की मदद से डिब्बे को काटने का अभ्यास किया गया। आग बुझाने से लेकर घायलों को प्राथमिक उपचार देने तक की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया।