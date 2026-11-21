नवजातों की खरीद-बिक्री का अंतरराज्यीय नेटवर्क (Photo Source- Patrika Create)
Baby Selling Racket: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त से जुड़े अंतरराज्यीय गिरोह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले की शुरुआत ओडिशा की एक ऐसी मां की शिकायत से हुई, जो अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए गिरोह के सामने डट गई। आरोप है कि मुफ्त प्रसव और इलाज का भरोसा देकर उसे रायपुर बुलाया गया, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद उस पर नवजात को सौंपने का दबाव बनाया जाने लगा। जब महिला ने अपने बच्चे को देने से इनकार किया तो उसे और उसके नवजात को कथित तौर पर बंधक बना लिया गया।
महिला की शिकायत पर आजाद चौक थाना पुलिस ने जांच शुरू की तो नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त से जुड़े बड़े नेटवर्क का पता चला। शुरुआती जांच में करीब 25 बच्चों के कथित सौदे की जानकारी सामने आई है। मामले में दिवाकर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर समेत अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है।
मामले का खुलासा ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की एक गर्भवती महिला की शिकायत के बाद हुआ। बताया गया कि महिला का संपर्क आरोपी कृतिका साहू से हुआ था। उसे मुफ्त प्रसव और इलाज कराने का भरोसा दिया गया। इसी भरोसे के साथ महिला को रायपुर बुलाया गया। रायपुर पहुंचने के बाद महिला को गोगांव क्षेत्र में अहिल्या नामदेव के घर ठहराया गया। आरोप है कि गिरोह के सदस्य महिला को उसके होने वाले बच्चे को बेचने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। महिला को भरोसा दिलाया गया कि बच्चे को दूसरे परिवार को सौंपने से उसे आर्थिक मदद मिल सकती है।
हालांकि, बच्चे के जन्म के बाद महिला ने अपना नवजात सौंपने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार, इसके बाद महिला पर दबाव बनाया गया और उसे धमकाया गया। 4 नवंबर को बच्चे के जन्म के बाद महिला और नवजात को कथित तौर पर अहिल्या नामदेव के घर ले जाकर बंधक बना लिया गया। आखिरकार महिला ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नवजात को सुरक्षित बचाया और मामले में शामिल महिलाओं को गिरफ्तार किया। इन्हीं आरोपियों से पूछताछ के दौरान गिरोह के दूसरे सदस्यों और अस्पताल से जुड़े कथित नेटवर्क की जानकारी सामने आई।
पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए दिवाकर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर समेत तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की संख्या छह हो गई है। गिरफ्तार आरोपियों में डॉ. खिर सिंधु महानंद (45), निवासी मोतीलाल नगर कोटा, प्रकाश कुमार कौरव (45), निवासी अमलीडीह और अश्वनी शर्मा (38), निवासी रामकुंड विहार शामिल हैं। इससे पहले पुलिस कृतिका साहू (34), अहिल्या नामदेव (40) और भिलाई निवासी गीतिका नाग (36) को गिरफ्तार कर चुकी है।
डीसीपी पश्चिम क्षेत्र रॉबिन्सन गुड़िया के मुताबिक, सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त में कौन-कौन शामिल था और इस नेटवर्क का संचालन किस तरह किया जा रहा था।
इस मामले में अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच के दौरान एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 में दिवाकर अस्पताल में केवल तीन प्रसव दर्ज किए गए थे, जबकि नगर निगम में जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए 26 दस्तावेज जमा किए गए थे। पुलिस को आशंका है कि अस्पताल के दस्तावेजों का इस्तेमाल ऐसे नवजात बच्चों के जन्म और डिस्चार्ज की प्रक्रिया को वास्तविक दिखाने के लिए किया गया, जिनका जन्म उस अस्पताल में नहीं हुआ था।
आरोप है कि डॉक्टर खरीदारों को अस्पताल में भर्ती किए बिना ही अस्पताल की सील लगाकर फर्जी डिस्चार्ज टिकट तैयार करता था। इसके बाद ये दस्तावेज आरोपी कृतिका साहू को दिए जाते थे। इन दस्तावेजों के आधार पर बच्चों के जन्म से जुड़े रिकॉर्ड तैयार कराने की कोशिश की जाती थी। पुलिस ने डॉक्टर के कब्जे से उपचार संबंधी दस्तावेज और ओपीडी रिकॉर्ड रजिस्टर जब्त किए हैं। अब इन रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने बच्चों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और उनका इस्तेमाल किन परिवारों तक बच्चों को पहुंचाने में हुआ।
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और अविवाहित गर्भवती युवतियों को निशाना बनाते थे। ऐसी महिलाओं की तलाश कर उन्हें मुफ्त प्रसव और इलाज कराने का भरोसा दिया जाता था। आरोप है कि महिलाओं को रायपुर बुलाकर अस्पताल में प्रसव कराया जाता था। बच्चे के जन्म के बाद गिरोह के सदस्य उसे निसंतान दंपतियों को सौंपने के लिए संपर्क करते थे।
इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती थी और पैसे को गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे। जांच में यह भी पता चला है कि कुछ कथित सौदों में बच्चों के लिंग और अन्य विशेषताओं के आधार पर रकम तय की जाती थी। अश्वनी शर्मा पर बच्चों की खरीद-फरोख्त से जुड़े आर्थिक लेन-देन संभालने का आरोप है। पुलिस उसके बैंक खातों और नकद लेन-देन की पड़ताल कर रही है।
रायपुर में सामने आया यह मामला केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस जांच में आरोपियों के संपर्क गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक होने की जानकारी मिली है। आरोपियों द्वारा अहमदाबाद, नागपुर और बेंगलुरु तक नवजात बच्चों को पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस को आशंका है कि गिरोह के सदस्य दूसरे राज्यों में सक्रिय दलालों और बच्चों की तलाश कर रहे परिवारों के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि गिरोह के सदस्य व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए भी एक-दूसरे से संपर्क करते थे। पुलिस अब मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
पुलिस की शुरुआती जांच में वर्ष 2026 के दौरान करीब 25 बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है। हालांकि, अलग-अलग रिपोर्टों में बच्चों की संख्या 23 से 25 के बीच बताई गई है। ऐसे में वास्तविक आंकड़े की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जिन बच्चों के नाम पर जन्म प्रमाणपत्र और अस्पताल से जुड़े दस्तावेज तैयार किए गए, वे फिलहाल कहां हैं। उन्हें किन परिवारों को सौंपा गया और इस पूरी प्रक्रिया में कितने लोगों ने भूमिका निभाई, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। इसके लिए अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड, नगर निगम में जमा दस्तावेज, आरोपियों के बैंक खाते, मोबाइल फोन और डिजिटल बातचीत को जांच के दायरे में लिया गया है।
मामले की गंभीरता और दूसरे राज्यों तक संभावित कनेक्शन को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है। टीम का मुख्य उद्देश्य गिरोह के पूरे नेटवर्क का पता लगाना, कथित सौदों की वास्तविक संख्या सामने लाना और उन बच्चों की जानकारी जुटाना है, जिनकी खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया गया है। पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क में कुछ अन्य अस्पतालों, दलालों और दूसरे राज्यों में सक्रिय लोगों की भूमिका भी हो सकती है। हालांकि, उनकी संलिप्तता की पुष्टि जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही होगी।
रायपुर में सामने आया यह मामला सिर्फ नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त तक सीमित नहीं है। इसने गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा, अस्पतालों के रिकॉर्ड और जन्म प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और आगे कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। सभी गिरफ्तार आरोपी फिलहाल आरोपों के दायरे में हैं और उनकी आपराधिक जिम्मेदारी न्यायिक प्रक्रिया में तय होगी।
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