पुलिस की शुरुआती जांच में वर्ष 2026 के दौरान करीब 25 बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है। हालांकि, अलग-अलग रिपोर्टों में बच्चों की संख्या 23 से 25 के बीच बताई गई है। ऐसे में वास्तविक आंकड़े की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जिन बच्चों के नाम पर जन्म प्रमाणपत्र और अस्पताल से जुड़े दस्तावेज तैयार किए गए, वे फिलहाल कहां हैं। उन्हें किन परिवारों को सौंपा गया और इस पूरी प्रक्रिया में कितने लोगों ने भूमिका निभाई, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। इसके लिए अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड, नगर निगम में जमा दस्तावेज, आरोपियों के बैंक खाते, मोबाइल फोन और डिजिटल बातचीत को जांच के दायरे में लिया गया है।