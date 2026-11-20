CG Politics: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शराब बिक्री, सूखे नशे के कारोबार, किसानों की समस्याओं, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई और मतदाता सूची में नाम काटे जाने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार शराब दुकानों की संख्या बढ़ाकर छत्तीसगढ़ को नशे में डुबो रही है। वहीं, उन्होंने किसानों को हो रही परेशानियों के लिए भी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।