UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। चुनावी तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी लगाई जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अलग-अलग राज्यों में चुनाव के दौरान दूसरे प्रदेशों के नेता और कार्यकर्ता सहयोग के लिए जाते हैं। पार्टी का जैसा आदेश होगा, उसके अनुसार वे भी चुनावी जिम्मेदारी निभाने के लिए जाएंगे।