नई दरों में बदलाव के बाद अब ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुकानों पर भी विदेशी शराब पहले से सस्ती मिलेगी? हालांकि, कंपनियों की आयात लागत और सरकारी खरीद दरों में कमी आने का मतलब यह नहीं है कि खुदरा कीमतों में भी उतनी ही कटौती होगी। ग्राहकों को वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह राज्य सरकार की खुदरा मूल्य निर्धारण नीति, वितरण खर्च और अन्य शुल्कों पर निर्भर करेगा। ऐसे में नई दरों का असर दुकानों पर मिलने वाली कीमतों में कितना दिखाई देगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।