समिति के अनुसार सितंबर 2022 में राशन दुकानों के बचत स्टॉक के भौतिक सत्यापन में 65 हजार मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न की कमी सामने आई। विभाग ने इसमें से करीब 34 हजार मीट्रिक टन को सॉफ्टवेयर में गलत एंट्री के कारण तकनीकी त्रुटि बताया। समिति ने इस दावे को संदिग्ध माना और कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर में गलत एंट्री होना विश्वसनीय नहीं लगता। साथ ही, इस कथित तकनीकी त्रुटि के विस्तृत आंकड़े और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सवाल उठाया गया।