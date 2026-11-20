Deepak Tandon Case: होटल कारोबारी दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन की हकीकत सामने आने से जांच कर रहे पुलिस अधिकारी भी हैरान हैं। पिछले तीन दिन की पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आने के बाद उसे 23 नवंबर तक फिर से पुलिस रिमांड पर लिया गया है। तेलीबांधा पुलिस ने गुरुवार को दीपक को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद उसकी दोबारा पुलिस रिमांड मांगी गई। इसके लिए उसके और उसकी पत्नी के मोबाइल में मिली अहम जानकारियों को आधार बनाया गया। इसकी जांच के लिए रिमांड मांगा गया। इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।