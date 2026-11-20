योगी आदित्यनाथ की मां का निधन (फोटो सोर्स- X, CM Sai Twitter account)
CM Yogi Mother Passes Away: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव स्थित अपने पैतृक आवास पर अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से अस्वस्थ थीं। निधन के समय उनके छोटे बेटे महेंद्र और परिवार के अन्य सदस्य घर पर मौजूद थे। सावित्री देवी के निधन की खबर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शोक की लहर है। देशभर के नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी। वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शोक व्यक्त किया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया के माध्यम से योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी सावित्री देवी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।
सीएम साय ने अपने संदेश में कहा कि एक पुत्र के लिए मां ही उसकी पूरी दुनिया होती है। मां के स्नेह और आशीर्वाद का स्थान जीवन में कोई नहीं ले सकता। दुख की इस घड़ी में उनकी गहरी संवेदनाएं योगी आदित्यनाथ और उनके शोकसंतप्त परिवार के साथ हैं। उन्होंने बाबा केदारनाथ से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी की माता के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि “उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माता सावित्री देवी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। प्रभु श्री रामचंद्र से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को श्रीधाम में स्थान तथा शोकाकुल पूज्य महाराज जी एवं समस्त परिवारजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति”
उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी की माता के निधन पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि “उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएँ उनके साथ हैं। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवारजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!”
मंत्री ओपी चौधरी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर संवेदना जताते हुए लिखा कि सावित्री देवी का निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने इस कठिन समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को दुःख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। ॐ शांति”
मां के निधन की खबर मिलने के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उनका युवाओं के साथ भी कार्यक्रम तय था। निजी जीवन में दुख की इस घड़ी के बीच उनके निर्धारित कार्यक्रम जारी रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच परिवार के लिए भी समय निकालते रहे हैं। इसी साल फरवरी में वह अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां सावित्री देवी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था। इससे पहले मई 2022 में उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वह अपने गांव गए थे। फरवरी में मां के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई थी।
योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन वर्ष 2020 में हुआ था। अब मां सावित्री देवी के निधन से परिवार ने अपना एक और अहम सदस्य खो दिया है। मां का रिश्ता हर व्यक्ति के जीवन में बेहद खास होता है। उनका स्नेह, आशीर्वाद और साथ जीवनभर बच्चों के लिए संबल बना रहता है। ऐसे में 91 वर्ष की उम्र में मां को खोना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के लिए गहरी व्यक्तिगत क्षति है।
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