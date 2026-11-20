CM Yogi Mother Passes Away: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव स्थित अपने पैतृक आवास पर अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से अस्वस्थ थीं। निधन के समय उनके छोटे बेटे महेंद्र और परिवार के अन्य सदस्य घर पर मौजूद थे। सावित्री देवी के निधन की खबर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शोक की लहर है। देशभर के नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी। वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शोक व्यक्त किया है।