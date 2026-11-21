नए नियमों के मुताबिक औद्योगिक संस्थानों में शिकायत निवारण समिति गठित की जाएगी। इसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चयन निर्धारित प्रक्रिया से होगा। महिला कर्मचारियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना होगा। आवेदन में कर्मचारी को अपना नाम, पदनाम, शिकायत का कारण और मांगी गई राहत का विवरण देना होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन की सुविधा भी रखी गई है।