Chhattisgarh Weather Update: यदि आप अगले कुछ दिनों में धान बेचने, शादी-समारोह में शामिल होने या बाहर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर बेहद जरूरी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के मौसम में 20 नवंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग रायपुर, एक्यूवेदर और स्काईमेट वेदर के अनुसार, 19 नवंबर तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन 20 से 23 नवंबर के बीच बादल छाने, तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।