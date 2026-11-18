प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का असर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने 18 से 23 नवंबर के बीच प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। खासकर 20 और 21 नवंबर को प्रदेश के काफी स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने के साथ कई जगह गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की आशंका भी है। इसके अलावा तेज हवाएं चलने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम में इस बदलाव के कारण तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में जहां प्रदेश में ठंड का असर बढ़ रहा है, वहीं बारिश होने से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है।