छत्तीसगढ़ में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट (Photo Source- Patrika File Photo)
Cyclone Akwan: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने की तैयारी में है। प्रदेश में धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है। सुबह और रात के समय ठिठुरन महसूस होने लगी है, लेकिन इसी बीच बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।
मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, 18 से 23 नवंबर के बीच प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 20 और 21 नवंबर को बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। कुछ स्थानों पर हवा के झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में किसानों और आम लोगों को मौसम में होने वाले बदलाव को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।
प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का असर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने 18 से 23 नवंबर के बीच प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। खासकर 20 और 21 नवंबर को प्रदेश के काफी स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने के साथ कई जगह गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की आशंका भी है। इसके अलावा तेज हवाएं चलने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम में इस बदलाव के कारण तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में जहां प्रदेश में ठंड का असर बढ़ रहा है, वहीं बारिश होने से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है।
राजधानी रायपुर में 18 नवंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में दिन के समय धूप निकल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। फिलहाल रायपुर में बारिश की संभावना कम है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है। ऐसे में राजधानी के लोगों को भी अगले कुछ दिनों के मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखनी होगी।
पिछले 24 घंटों के मौसम आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में तापमान का उतार-चढ़ाव जारी है। अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही सरगुजा संभाग में ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। वहीं दुर्ग में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे साफ है कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में दिन और रात के तापमान में अंतर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क है। हालांकि एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान का प्रभाव बढ़ने के साथ मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है।
मौसम में बदलाव की मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान है। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग और उससे लगे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान 'अकवान' बना हुआ है। पिछले छह घंटों के दौरान यह करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ा है। इसके धीरे-धीरे और अधिक ताकतवर होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 नवंबर की शाम तक इसके पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर और तीव्र होकर प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना थी। इसके बाद 19 नवंबर की सुबह तक इसके अति प्रचंड चक्रवाती तूफान का रूप लेने का अनुमान जताया गया था।
पूर्वानुमान के अनुसार, चक्रवाती तूफान उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 20 नवंबर 2026 की दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यनम के तट से टकरा सकता है। इसके लिए नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच के तटीय क्षेत्र का अनुमान जताया गया है। इस दौरान तूफान की निरंतर हवा की गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका जताई गई थी। वहीं हवा के झोंकों की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हालांकि तूफान का मुख्य प्रभाव तटीय इलाकों में रहने का अनुमान है, लेकिन इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ सहित आसपास के राज्यों में भी मौसम की गतिविधियां बदल सकती हैं। प्रदेश में बादल छाने, बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना इसी मौसमी सिस्टम से जुड़ी बताई जा रही है।
नवंबर के इस दौर में बारिश होने से किसानों की चिंता बढ़ सकती है। प्रदेश में धान की खरीदी का सीजन शुरू हो चुका है और कई स्थानों पर किसान अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बारिश होने पर खुले में रखे धान और कृषि उपज को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। किसानों को सलाह है कि कटी हुई फसल और खुले में रखे धान को सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं खरीदी केंद्रों में भी धान को बारिश से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाने चाहिए।
आम लोगों को भी गरज-चमक और बिजली गिरने के दौरान खुले मैदान, पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। तेज हवाओं के दौरान कमजोर पेड़ों और अस्थायी ढांचों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। फिलहाल प्रदेश में ठंड का असर बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान के कारण अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान और स्थानीय चेतावनियों पर नजर रखनी चाहिए।
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