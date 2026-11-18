नई व्यवस्था में एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी सत्यापन और धान खरीदी पोर्टल के आंकड़ों का मिलान महत्वपूर्ण होगा। इससे दूसरे राज्यों से धान लाकर स्थानीय किसानों के नाम पर खपाने, फर्जी रकबा दिखाने और अपात्र संस्थाओं के माध्यम से लाभ लेने जैसी गड़बडि़यों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। सत्यापन की बहुस्तरीय प्रक्रिया से ऐसी गतिविधियों की गुंजाइश कम होने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी किसान को पात्रता से अधिक राशि का भुगतान होने पर उससे वसूली की जा सकेगी। इस तरह नई व्यवस्था में वास्तविक किसान तक सहायता पहुंचाने और धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।