पत्रिका पड़ताल: धान खरीदी के पहले दिन खुली तैयारियों की पोल, कहीं पूजा नहीं तो कहीं टोकन का इंतजार, ऐसा रहा हाल

रवेली में खरीदी की शुरुआत करने और किसानों से बातचीत करने भाजपा नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक बजाज पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेचे हुए धान का जिला सहकारी बैंक से उन्हें एकमुश्त पैसा नहीं मिलता है। जो किसान उन्हें घूस देते हैं, उन्हे पूरा पैसा दे दिया जाता है। यदि हमारे यहां चिकित्सा समेत अन्य जरूरत के अनुसार अधिक पैसे लगते हैं तब हम क्या करें? इसके जवाब में भाजपा नेता ने देखते हैं कहकर वहां से चले गए। धनेश सोनकर और उत्तम कुमार साहू ने कहा कि बैंक में 11-12 बजे तक कोई पहुंचता नहीं है, किसानों को इंतजार करते बैठे रहना पड़ता है।