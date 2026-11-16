पत्रिका पड़ताल: धान खरीदी के पहले दिन खुली तैयारियों की पोल, कहीं पूजा नहीं तो कहीं टोकन का इंतजार, ऐसा रहा हाल

केंद्रों पर सन्नाटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर@हिमांशु शर्मा। Paddy Procurement 2026: जिले समेत प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत को लेकर प्रशासन ने भले ही तैयारियों के बड़े-बड़े दावे किए हों, लेकिन पहले ही दिन उपार्जन केंद्रों की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आई। खरीदी शुरू होने के दिन सुबह 11.30 बजे तक कई केंद्रों में पूजा तक नहीं हो पाई थी। कहीं किसानों ने टोकन ही नहीं कटवाया, तो कहीं व्यवस्थाएं ही अधूरी नजर आईं। ऐसे में धान खरीदी के पहले दिन ही प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकारी स्तर पर खरीदी को लेकर व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा किया गया था, लेकिन केंद्रों में हालात कुछ और ही दिखाई दिए।
उपार्जन केंद्रों में बिजली व्यवस्था को लेकर भी तैयारियों की कमी सामने आई। कई जगह बिजली गुल होने की स्थिति में कामकाज जारी रखने के लिए जनरेटर और बैटरी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर खरीदी प्रक्रिया प्रभावित होने का खतरा बना रहा। सवाल यह है कि जब धान खरीदी की तारीख पहले से तय थी, तो वैकल्पिक बिजली व्यवस्था सुनिश्चित क्यों नहीं की गई?
धान खरीदी किसानों के लिए सालभर की मेहनत का सबसे अहम पड़ाव है। ऐसे में पहले ही पूजा और बिजली जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं में खामियां सामने आना प्रशासनिक तैयारी पर सवाल खड़े करता है।
केस 1- पत्रिका की टीम सुबह 11 बजे सेजबहार स्थित खरीदी केंद्र पहुंची। तो यहां सन्नाटा छाया हुआ था। यहां मौजूद व्यक्ति ने कहा कि अबतक पूजा ही नहीं हुआ है, इंतजार कर रहे है। आज किसी की भी खरीदी नहीं है, किसान टोकन कटवाने नहीं पहुंचे।
केस 2- 11.17 बजे दतरेंगा स्थित खरीदी केंद्र पहुंचे, तो यहां भी ना पूजा हुई थी, ना ही कोई किसान धान बेचने पहुंचा। करीब 15 मिनट बाद समिति के अध्यक्ष पहुंचे फिर तौल मशीन समेत अन्य की पूजा की गई। मौजूद स्टॉफ ने बताया कि आज किसी का टोकन नहीं कटा है, 17 व 18 नवंबर को 3-3 किसान का टोकन कटा है। वहीं लाइट गोल होने पर कहा कि कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ यूपीएस है, इसे दस मिनट तक काम चल जाएगा।
केस 3- 12.10 बजे रवेली के धान खरीदी केंद्र पहुंचे। यहां 5 किसानों ने टोकन कटवाया था, इन्होंने 245 क्विंटल धान बेचा। वहीं नमी 14.90 पाया गया। बिजली की व्यवस्था को लेकर बताया कि उनके यहां इन्वर्टर की व्यवस्था है।
रवेली में खरीदी की शुरुआत करने और किसानों से बातचीत करने भाजपा नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक बजाज पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेचे हुए धान का जिला सहकारी बैंक से उन्हें एकमुश्त पैसा नहीं मिलता है। जो किसान उन्हें घूस देते हैं, उन्हे पूरा पैसा दे दिया जाता है। यदि हमारे यहां चिकित्सा समेत अन्य जरूरत के अनुसार अधिक पैसे लगते हैं तब हम क्या करें? इसके जवाब में भाजपा नेता ने देखते हैं कहकर वहां से चले गए। धनेश सोनकर और उत्तम कुमार साहू ने कहा कि बैंक में 11-12 बजे तक कोई पहुंचता नहीं है, किसानों को इंतजार करते बैठे रहना पड़ता है।
विभाग से मिले आंकड़े के अनुसार रायपुर जिले में 1,39,854 किसान पंजीकृत है। पहले दिन 129 उपार्जन केंद्रों में 366 किसानों से 272.61 कुल रकबा का 936.56 टन धान की खरीदी हुई। जो कि करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए का धान है। वहीं जिले में बने 21 नए धान उपार्जन केंद्र में से 17 केंद्रों में भी खरीदी शुरु हो गई है। जिले में कुल 159 उपार्जन केंद्र है, जिसमें से 30 केंद्रों में खरीदी शुरु नहीं हुई।
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