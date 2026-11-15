धान खरीदी में इस बार बदले नियम, पहले दिन यहां के 20 केंद्रों में नहीं होगी खरीदी, जानें क्या है नई व्यवस्था?

अवैध धान परिवहन रोकने के लिए जांच चौकी बनाई गई है। निगरानी के लिए कंट्रोल यूनिट के माध्यम से टीम गठित की गई है। साथ ही प्रत्येक तहसील में उडऩदस्ता टीम का भी गठन किया गया है, जो धान खरीदी केंद्रों में जांच करेगी। धान की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अच्छी किस्म के निर्धारित मापदंडो का प्रदर्शन व नमूना केंद्रों में प्रदर्शित करना भी आवश्यक बताया। कम अवधि की फसलों की कटाई हो चुकी है। अब लंबी अवधि की फसल तैयार हो चुकी है। फसल कटाई अब जोर पकड़ेगी। इस वर्ष 15 जनवरी 2027 तक ही धान की खरीदी की जाएगी।