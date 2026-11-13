महासमुंद में दीपावली के बाद विद्युत विभाग का बड़ा एक्शन। एक क्लिक में गुल हुई 190 सरकारी दफ्तरों की बत्ती

दीपावली के पहले संबंधित कार्यालयों को नोटिस जारी कर भुगतान के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। साथ ही स्पष्ट कर दिया गया था कि त्योहार के बाद भी राशि जमा नहीं होने पर बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। कुछ विभागों ने लिखित में भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद विभाग ने चेतावनी को अमल में लाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बार सरकारी कार्यालयों में लगाए गए स्मार्ट मीटर कार्रवाई को आसान बना रहे हैं। इन मीटरों के माध्यम से बिजली वितरण कंपनी के मुख्यालय से ही आपूर्ति बंद की जा सकती है। इसके लिए कर्मचारियों को मौके पर जाकर लाइन काटने की जरूरत नहीं पड़ती। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील साहू ने बताया कि बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वाले सरकारी विभागों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।