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Mahasamund News: गोवर्धन पूजा के दिन नहीं चलेगी यात्री बस, 10 नवंबर से सामान्य होंगी सेवाएं

Mahasamund News: गोवर्धन पूजा के दिन चालक अवकाश पर रहेंगे, जिससे यात्री बसों का परिचालन प्रभावित होगा। बस एसोसिएशन के अनुसार 10 नवंबर से बस सेवाएं सामान्य हो जाएंगी।
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महासमुंद

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Love Sonkar

Updated: 9 Nov 2026, 1:54 PM IST

Mahasamund News

गोवर्धन पूजा के दिन नहीं चलेगी यात्री बस (Photo Patrika)

Mahasamund Bus Association: दीपावली और गोवर्धन पूजा के त्योहार के बीच महासमुंद जिले में यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। गोवर्धन पूजा के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली यात्री बसों का परिचालन प्रभावित रहने की संभावना है। बस एसोसिएशन के मुताबिक, त्योहार के चलते कई चालक अवकाश पर रहेंगे। ऐसे में यात्रियों को बसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। एसोसिएशन ने बताया है कि 10 नवंबर से बसों का परिचालन सामान्य हो जाएगा।

इधर, त्योहारी सीजन में पहले से ही बसों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दीपावली मनाने के लिए दूसरे शहरों और गांवों से अपने घर लौट रहे लोग खचाखच भरी बसों में सफर करने को मजबूर हैं। मिनी बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जा रहा है। कई यात्री बसों के दरवाजों पर लटककर सफर कर रहे हैं। इसके बावजूद ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

गोवर्धन पूजा पर चालक रहेंगे अवकाश पर बसें कम चलने की आशंका

बस एसोसिएशन से मिली जानकारी के अनुसार, गोवर्धन पूजा के दिन ग्रामीण इलाकों में विशेष उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इस वजह से कई बस चालक अवकाश पर रहते हैं। इसका सीधा असर यात्री बसों के संचालन पर पड़ता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली बसों की संख्या कम हो सकती है। बस एसोसिएशन के दिलीप चंद्राकर ने बताया कि गोवर्धन पूजा के दिन कई चालक छुट्टी पर रहते हैं, जिसके कारण बसों का परिचालन प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर से बसों का संचालन सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा।

त्योहार पर बसों में ओवरलोडिंग

दीपावली नजदीक आने के साथ ही बसों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। शाम के समय आने वाली बसों में विशेष रूप से भीड़ देखने को मिल रही है। घर पहुंचने की जल्दबाजी में लोग बसों में जगह नहीं मिलने के बावजूद सफर कर रहे हैं। मिनी बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जा रहा है। कई जगह यात्री दरवाजों पर लटककर यात्रा करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यातायात शाखा की ओर से बसों की जांच की जाती थी, लेकिन अब ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई कम दिखाई दे रही है। इससे बस संचालकों की मनमानी बढ़ने और यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है।

बसों का किराया बढ़ने से यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ

त्योहारी भीड़ के बीच यात्रियों को बढ़े हुए किराये की परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। रोजाना कामकाज के सिलसिले में बसों से सफर करने वाले लोगों का खर्च बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली कई यात्री बसों में किराया सूची भी प्रदर्शित नहीं की गई है। इस वजह से यात्रियों को निर्धारित किराये की जानकारी नहीं मिल पाती। कई ग्रामीणों को किराया बढ़ने की जानकारी नहीं होने के कारण बसों में कंडक्टर और यात्रियों के बीच आए दिन बहस होती है। यात्रियों का कहना है कि किराया सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए, ताकि उनसे मनमाना किराया नहीं वसूला जा सके।

त्योहार के बाद भीड़ से बढ़ेगी परेशानी

दीपावली के बाद लोग अपने कामकाज और रोजगार के लिए वापस लौटेंगे। ऐसे में बसों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है। गोवर्धन पूजा के दिन बसों का परिचालन प्रभावित होने से ग्रामीण यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है। वहीं, यात्रियों ने प्रशासन से ओवरलोडिंग पर निगरानी रखने और बसों में किराया सूची प्रदर्शित कराने की मांग की है। यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी: बस एसोसिएशन के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन बसों का परिचालन प्रभावित रहेगा और 10 नवंबर से सेवाएं सामान्य होंगी। त्योहार के दौरान यात्रा करने से पहले बसों की उपलब्धता की जानकारी लेना बेहतर होगा।

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