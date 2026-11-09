Mahasamund News: गोवर्धन पूजा के दिन नहीं चलेगी यात्री बस, 10 नवंबर से सामान्य होंगी सेवाएं

दीपावली नजदीक आने के साथ ही बसों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। शाम के समय आने वाली बसों में विशेष रूप से भीड़ देखने को मिल रही है। घर पहुंचने की जल्दबाजी में लोग बसों में जगह नहीं मिलने के बावजूद सफर कर रहे हैं। मिनी बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जा रहा है। कई जगह यात्री दरवाजों पर लटककर यात्रा करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यातायात शाखा की ओर से बसों की जांच की जाती थी, लेकिन अब ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई कम दिखाई दे रही है। इससे बस संचालकों की मनमानी बढ़ने और यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है।