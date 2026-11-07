रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ रोकने हाईटेक इंतजाम, 400 यात्रियों के बैठने की सुविधा, 153 CCTV से निगरानी

रायपुर@ हिमांशु शर्मा। Railway Holding Area: त्योहारी सीजन में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ अब रेलवे स्टेशनों पर अफरा-तफरी और भगदड़ का कारण नहीं बनेगी। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने रायपुर, दुर्ग और भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशनों पर हाईटेक होल्डिंग एरिया तैयार किए हैं। यहां बैठने की पर्याप्त व्यवस्था के साथ खाने-पीने और टिकट संबंधी (मोबाइल यूटीएस) सुविधाओं को भी इन-हाउस रखा गया है। साथ ही मेडिकल की व्यवस्था भी है।