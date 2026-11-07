Government Jobs: छत्तीसगढ़ बिजली कंपनियों में 1501 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक आवेदन करने का मौका

तकनीकी पदों में सहायक अभियंता के मैकेनिकल 26, इलेक्ट्रिकल 92, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन 10, कंप्यूटर साइंस 2, सूचना प्रौद्योगिकी 2 और सिविल के 20 पद हैं। फायर ऑफिसर 1, सुरक्षा अधिकारी 3, शिफ्ट केमिस्ट 6 और प्रोग्रामर के 3 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता के मैकेनिकल 12, इलेक्ट्रिकल 167, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन 9, कंप्यूटर साइंस 1, सूचना प्रौद्योगिकी 1 और सिविल के 26 पद हैं। अन्य पदों में सब फायर ऑफिसर 6, सुरक्षा निरीक्षक 10, सुरक्षा उप निरीक्षक 19, अटेंडेंट प्लांट ग्रेड-2 के फिटर 84, टर्नर 36, इलेक्ट्रीशियन 90, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 45 और इलेक्ट्रॉनिक्स 45, फायर अटेंडेंट ग्रेड-2 के 45 पद हैं। इसके अलावा सहायक प्रबंधक वित्त एवं लेखा 15, चिकित्सा अधिकारी 15, सहायक विधि अधिकारी 8, सहायक औद्योगिक संबंध अधिकारी 8, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (अंग्रेजी 12, हिंदी 13), सहायक लैब तकनीशियन 6, सहायक फार्मासिस्ट 25, सहायक स्टाफ नर्स 18, सहायक रेडियोग्राफर 3, सहायक ड्रेसर 5 और सहायक ईसीजी तकनीशियन के 3 पदों पर भर्ती होगी।