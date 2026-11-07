Market Close: रायपुर में 9 से 11 तक बंद रहेगी थोक सब्जी मंडी, घर की रसोई के लिए पहले ही कर लें तैयारी

टमाटर थोक में 12 से 15 रुपए किलो और गोभी 10 से 15 रुपए किलो के थोकभाव पर बिक रही है। लौकी, पत्ता गोभी और कद्दू के भाव भी 5 से 8 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। श्रीराम थोक सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि मंडी में भरपूर आवक है। हालांकि दिवाली पर तीन दिन की मंडी बंदी के दौरान फुटकर कीमतों में स्थानीय मांग और उपलब्ध स्टॉक के अनुसार उतार-चढ़ाव हो सकता है।