न टेंडर हुआ, न बजट मिला… 14 महीने से बंद है छत्तीसगढ़ की 104 आरोग्य सेवा

104 हेल्पलाइन बंद होने का असर सिर्फ सामान्य मरीजों तक सीमित नहीं है। इस सेवा के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को भी स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया जाता था। महिलाएं फोन पर अपनी समस्याएं बताकर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकती थीं। इसके अलावा आयुष्मान योजना सहित अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी इस हेल्पलाइन पर मिलती थी। अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं और शिकायतों के समाधान के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते थे। अब सेवा बंद होने से गर्भवती महिलाओं को परामर्श के लिए दूसरे माध्यम तलाशने पड़ रहे हैं। वहीं, आयुष्मान योजना और अस्पतालों से जुड़ी जानकारी लेने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है।