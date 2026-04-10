Traffic Jams Helpline number: ट्रैफिक जाम के लिए भी अब हेल्पलाइन नंबर जारी, गूगल मैप से भी होगी निगरानी

इसके अलावा गूगल मैप के जरिए भी शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति पर नजर रखी जा सकती है। इसके आधार पर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जा सकता है। ट्रैफिक जाम की लगातार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसमें जाम लगने पर आम नागरिक तत्काल इसकी सूचना कॉल करके या वाट्सअप के माध्यम से यातायात पुलिस को दे सकते हैं।