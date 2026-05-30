आग की लपटों में घिरी रायपुर की बिस्किट फैक्ट्री, करीब 5 करोड़ के सामान जलकर राख!

घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए घंटों तक लगातार मशक्कत करनी पड़ी। फैक्ट्री परिसर में मौजूद ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैल रही थी, जिससे राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आईं। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग को आसपास की अन्य इकाइयों तक फैलने से रोका। मौके पर उरला थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों की टीम भी मौजूद रही।