PM Awas Yojana: 86 लोगों ने ली पीएम आवास की पहली किश्त, फिर क्यों नहीं बनाया घर? अब प्रशासन उठाने जा रहा ये कदम

देवभोग@आदित्य बेहेरा।PM Awas Yojana: गरीब परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। पहली किश्त की राशि लेने के बाद भी 86 हितग्राहियों ने आवास निर्माण शुरू नहीं कराया। लंबे समय तक इंतजार के बाद अब ग्राम पंचायतों ने ऐसे हितग्राहियों के आवास निरस्त करने और जारी राशि की वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। ब्लॉक की चार ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर संबंधित दस्तावेज जनपद पंचायत कार्यालय भेजे गए हैं। इनमें गिरसुल के 45, माडागांव के 20, कदलीमुड़ा के 17 और डूमरपीटा के चार हितग्राही शामिल हैं।