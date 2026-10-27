New Online Services: छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे मिलेंगी 5 नई ऑनलाइन सेवाएं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर होंगे कम

सेवा सेतु पोर्टल पर नई सेवाएं उपलब्ध होने से नागरिकों को विभिन्न विभागों से जुड़े कार्यों के लिए कार्यालयों में बार-बार जाने की जरूरत कम होगी। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी और लोगों के समय की बचत होगी। खासकर टीसी के लिए आवेदन, नलकूप खनन की अनुमति और पेयजल स्रोतों के परीक्षण जैसी सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग नागरिकों और संबंधित विभागों, दोनों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। वहीं, ठेकेदारों की अमानत राशि वापसी और पशु रोग प्रकोप से जुड़ी जानकारी देने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन माध्यम से सुविधा मिलेगी। राज्य शासन की इस पहल का उद्देश्य शासकीय सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनकी पहुंच आसान बनाना है। महासमुंद जिले में पांच नई सेवाएं शुरू होने से नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी।