New Online Services: छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे मिलेंगी 5 नई ऑनलाइन सेवाएं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर होंगे कम

घर बैठे मिलेंगी 5 नई ऑनलाइन सेवाएं (Photo AI Image)
New Online Services in Mahasamund: छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महासमुंद जिले में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से पांच नई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जाएंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से नागरिकों को संबंधित कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने नई सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागों को प्रशिक्षण की तिथि, समय और स्थान निर्धारित कर इसकी जानकारी जिला कार्यालय को देने के साथ ही संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है।
सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग विभागों से संबंधित पांच सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तीन सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग और पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग की एक-एक सेवा को भी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। नई सेवाओं में नलकूप खनन की अनुमति के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही निविदा स्वीकृति के बाद असफल ठेकेदारों की अमानत राशि वापस करने से संबंधित प्रक्रिया और पेयजल स्रोतों के परीक्षण से जुड़ी सेवाएं भी ऑनलाइन की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू होगी। वहीं, पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के माध्यम से पशु रोग प्रकोप से संबंधित जानकारी देने की सेवा भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
नई सेवाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन आवेदन और सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुचारू बनाना है, ताकि नागरिकों को किसी तरह की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने संबंधित विभागों को प्रशिक्षण की व्यवस्था समय पर पूरी करने और निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से शामिल हों।
सेवा सेतु पोर्टल पर नई सेवाएं उपलब्ध होने से नागरिकों को विभिन्न विभागों से जुड़े कार्यों के लिए कार्यालयों में बार-बार जाने की जरूरत कम होगी। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी और लोगों के समय की बचत होगी। खासकर टीसी के लिए आवेदन, नलकूप खनन की अनुमति और पेयजल स्रोतों के परीक्षण जैसी सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग नागरिकों और संबंधित विभागों, दोनों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। वहीं, ठेकेदारों की अमानत राशि वापसी और पशु रोग प्रकोप से जुड़ी जानकारी देने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन माध्यम से सुविधा मिलेगी। राज्य शासन की इस पहल का उद्देश्य शासकीय सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनकी पहुंच आसान बनाना है। महासमुंद जिले में पांच नई सेवाएं शुरू होने से नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी।
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