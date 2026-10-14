Mahasmund News: ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कसेगा शिकंजा, अब नियमों के रडार पर कंपनियां

Mahasmund Online Food Delivery: मोबाइल पर कुछ क्लिक करते ही घर पहुंचने वाला खाना कितना सुरक्षित है और ऑनलाइन मंगाए गए खाद्य पदार्थ की पैकिंग पर लिखे दावे कितने सही हैं? त्योहारों के इस मौसम में ये सवाल इसलिए अहम हैं, क्योंकि घरों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने वाली ऑनलाइन व्यवस्था में उपभोक्ता सामान की गुणवत्ता और भंडारण की स्थिति को खुद जांच नहीं पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उनके गोदामों की जांच की तैयारी की है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैकेट पर दी गई जानकारी और नियमों के पालन की पड़ताल के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। बासी भोजन, पैकेट में कीड़े और गलत ऑर्डर जैसी शिकायतें जांच का आधार बनेंगी।