छत्तीसगढ़ की स्वच्छता दीदियों को मिलेगी नई वर्दी और सुरक्षा किट, सरकार ने मंजूर किए 2.95 करोड़ रुपए

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने खरीदी की प्रक्रिया के साथ-साथ खर्च के हिसाब और दस्तावेजों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। निकायों को केवल राशि खर्च करने की जानकारी देना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें खरीदी से जुड़े जरूरी दस्तावेज और कार्य पूरा होने के प्रमाण भी विभाग को भेजने होंगे। इसके लिए कार्यादेश की प्रति, खर्च का पूरा विवरण और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा खरीदी और कार्य से संबंधित सत्यापित जियो-टैग तस्वीरें भी भेजनी होंगी। इन दस्तावेजों के माध्यम से विभाग खरीदी की प्रक्रिया और स्वीकृत राशि के इस्तेमाल का रिकॉर्ड रख सकेगा।