राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट अभिषेक तिवारी को मिलेगा ‘कार्टून वॉच’ का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड



कार्टून वॉच के संपादक त्रयंबक शर्मा ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि पत्रिका 'कार्टून वॉच' अपने प्रकाशन के 31वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इस अवसर पर हर साल की तरह रायपुर में कार्टून फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह समारोह की अध्यक्षता करेंगे। आयोजन में कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के भी शामिल होने की संभावना है। अभिषेक तिवारी को यह सम्मान कार्टून के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। इससे पहले कार्टून वॉच का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड कई जानी-मानी हस्तियों को प्रदान किया जा चुका है। इनमें प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट बालासाहेब ठाकरे, आर.के. लक्ष्मण, सुधीर तैलंग, आबिद सुरती, प्राण, काक और अजीत नैनन के नाम प्रमुख हैं।