‘कोई बॉन्ड साइन नहीं किया, फिर उतरेंगे सड़कों पर’: दिल्ली पुलिस के दावे पर अभिजीत दिपके का पलटवार

दिल्ली पुलिस ने रविवार को जानकारी दी थी कि दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 50,000 रुपए के श्योरिटी बॉन्ड (Surety Bond) पर रिहा किया गया और एक साल तक शांति व सदाचार बनाए रखने की शर्त रखी गई।

रिहाई के ठीक बाद अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दिल्ली पुलिस के दावों को नकारते हुए लिखा, 'हमने ऐसा कोई बांड साइन नहीं किया है जो हमें विरोध प्रदर्शन करने से रोके। हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे।' उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।