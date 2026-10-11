CJP Protest: मुंबई में सीजेपी के आंदोलन से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, शिवाजी पार्क की घेराबंदी, अंजली दमानिया हिरासत में

इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन की तरह मुंबई में भी प्रदर्शन नहीं हो, इसके लिए पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। शिवाजी पार्क की ओर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया। शिवसेना भवन के सामने से पार्क की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी बैरिकेड लगा दिए गए। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। कई पुलिस वाहन भी मौके पर पहुंचाए गए हैं। आंदोलन में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को पुलिस हिरासत में ले रही है।