Maharashtra News: अजित पवार के बिना चुनावी सभा में भावुक हुए बेटे जय पवार, बोले- कभी नहीं सोचा था ऐसा दिन आएगा

उन्होंने कहा कि सोमेश्वर चीनी मिल किसी एक व्यक्ति की संस्था नहीं है। यह हजारों सदस्यों और गन्ना उत्पादक किसानों की मेहनत से खड़ी हुई सहकारिता की विरासत है। मिल के विकास को गति देना, आर्थिक अनुशासन बनाए रखना और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मिल को मजबूत बनाना उनका प्रमुख उद्देश्य है। अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए जय पवार ने कहा कि किसी भी संस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए आर्थिक अनुशासन और सही योजना जरूरी है। उन्होंने सदस्यों से मिल और किसानों के हित में अपने पैनल को समर्थन देने की अपील की। सभा में क्षेत्र के किसान, सदस्य, कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।