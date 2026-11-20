पुलिस के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के करनूल निवासी गोविंद व्यनकोबा कुमरा ने इस मामले में सोलापुर रेलवे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना 15 सितंबर 2026 की है। गोविंद अपनी पत्नी के साथ कोपरगांव से मंत्रालय की ओर ट्रेन से सफर कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी महिला ने दंपती को प्रसाद बताकर चिक्की खाने के लिए दी। चिक्की में कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिला हुआ था। चिक्की खाने के बाद दंपती पर नशे का असर हुआ और इसी का फायदा उठाकर महिला ने उनके गले से करीब 1.50 लाख रुपये कीमत का सोने का मंगलसूत्र चोरी कर लिया। घटना के बाद मामले की जांच सोलापुर रेलवे पुलिस कर रही थी।