पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, अंजली और शुभम के बीच पहले से प्रेम संबंध था। बताया गया है कि अंजली की बहन की शादी शुभम के बड़े भाई से हुई थी, इसी वजह से दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आए और उनके बीच प्रेम संबंध बन गया। हालांकि, अंजली के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। विरोध के बाद अंजली की शादी गोविंद से करा दी गई। आरोप है कि शादी के बाद भी अंजली का शुभम के साथ संबंध जारी रहा और दोनों ने कथित तौर पर गोविंद को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची।