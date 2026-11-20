PM मोदी के रोजगार वादे पर संजय राउत का हमला, फोटो सोर्स- ANI
Sanjay Raut on Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार और नौकरी देने के वादे को लेकर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राउत ने सवाल उठाया कि देश में रोजगार पैदा करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से यह पूछने को कहा कि उनके समूह ने कितने लोगों को रोजगार दिया है और उनके नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कितने लोगों की नौकरियां गई हैं।
संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री को उद्योगपतियों से पूछना चाहिए कि गौतम अडानी ने कितने लोगों को नौकरी दी है और उनके नियंत्रण में आए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कितने लोगों की नौकरियां चली गईं।”
शिवसेना (UBT) नेता ने कहा कि देश में रोजगार पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उद्योगपतियों को इतनी रियायतें दी हैं तो रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए। राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के पुराने रोजगार के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था। उन्होंने दावा किया कि 12 साल के कार्यकाल में भी दो लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली है।
संजय राउत ने अपने बयान में उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उद्योगपतियों से रोजगार के आंकड़े पूछने चाहिए। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों का भी मुद्दा उठाया, जो अडानी समूह के नियंत्रण में आए हैं। राउत का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष लगातार बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधता रहा है। शिवसेना (UBT) नेता ने रोजगार के मुद्दे को प्रधानमंत्री के पुराने वादों से जोड़ते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उनके मुताबिक इस लक्ष्य के मुकाबले रोजगार सृजन बेहद कम रहा है। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों और उद्योगपतियों को दी गई रियायतों पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि इसका फायदा आम युवाओं को कितनी नौकरियों के रूप में मिला।
हालांकि, राउत द्वारा बताए गए रोजगार के आंकड़े और उनके दावे राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं। रोजगार के वास्तविक आंकड़ों का आकलन संबंधित आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।
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