संजय राउत ने अपने बयान में उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उद्योगपतियों से रोजगार के आंकड़े पूछने चाहिए। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों का भी मुद्दा उठाया, जो अडानी समूह के नियंत्रण में आए हैं। राउत का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष लगातार बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधता रहा है। शिवसेना (UBT) नेता ने रोजगार के मुद्दे को प्रधानमंत्री के पुराने वादों से जोड़ते हुए सरकार से जवाब मांगा है।