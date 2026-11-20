एकनाथ शिंदे ने रेल मंत्री से हुई बातचीत की जानकारी देते हुए कहा कि प्रभादेवी में रहने वाले लोग पिछले 50-60 वर्षों से वहां रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग हाल ही में वहां आकर बसे हुए नहीं हैं, इसलिए पहले उनका उचित पुनर्वास किया जाना चाहिए।

शिंदे के मुताबिक, पिछले सप्ताह आवास विभाग और रेल मंत्रालय के बीच बैठक हुई थी। इसमें उन्होंने खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रभादेवी के लोगों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया था। दोनों विभागों के जरिए पुनर्वास की नीति तैयार करने और उसके बाद डीपीआर बनाने पर सहमति बनी थी।