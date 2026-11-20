वारिस पठान ने कहा कि जसप्रीत बुमराह की जगह जब भी सिराज को जिम्मेदारी मिली, उन्होंने टीम के लिए अच्छा योगदान दिया। इसके बावजूद उन्हें नहीं चुने जाने पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आपने शमी को नहीं चुना। मोहम्मद सिराज सकारात्मक क्रिकेट खेल रहे थे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और टीम के लिए अच्छी मदद थे। जब भी टीम को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उन्हें क्यों नहीं चुना गया? वारिस पठान के इन बयानों के बाद एक बार फिर भारतीय टीम के चयन और खिलाड़ियों को मौका देने को लेकर बहस तेज हो सकती है।