हेमा चौधरी के डॉग शेल्टर के पास लगी आग। (फोटो सोर्स: @official_bezubaantrust/instagram)
Hema Chaudhary Dog Shelter Fire: एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट हेमा चौधरी का आरोप है कि मलाड (मढ़ आइलैंड) के धरावाली गांव में उनके 'बेज़ुबान' शेल्टर के पास रखी लकड़ियों के ढेर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा कि अभिनेता शरद कपूर से जुड़े मामले अलग हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके शेल्टर को इस विवाद में क्यों घसीटा जा रहा है। हेमा ने दावा किया कि किसी ने जानबूझकर लकड़ियों में आग लगाई है। उन्होंने कहा, "कोई आग लगाकर चला गया।"
हेमा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस घटना के पीछे कौन है, लेकिन उन्होंने चिंता जताई कि आग उनके शेल्टर तक फैल सकती है, जिससे वहां मौजूद कई जानवरों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसे "जानलेवा" स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा, "सबसे खतरनाक बात यह है कि आग मेरे शेल्टर तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि यह बिल्कुल बगल में ही है।" उन्होंने आगे बताया कि शेल्टर में शरद कपूर के चार कुत्तों के अलावा कम से कम 40 और कुत्ते भी मौजूद हैं।
हेमा के अनुसार, शेल्टर को दान में लगभग एक ट्रक लकड़ी मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी ने लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी, जिससे वहां रहने वाले जानवरों की जान खतरे में पड़ सकती थी।
हेमा ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें एनिमल वेलफेयर से जुड़े एक व्यक्ति से धमकी मिली है, जिसने उन्हें शेल्टर चलाना बंद करने के लिए कहा है। उन्होंने दावा किया कि उस व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। हेमा ने कहा, "एनिमल वेलफेयर से जुड़े एक आदमी ने मेरा शेल्टर बंद करवाने के लिए मुझे जान से मारने की धमकी दी है।" हेमा ने बताया कि वह अगले दिन पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराएंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है।
उस व्यक्ति के बारे में बात करते हुए, हेमा ने आरोप लगाया कि वह शरद के घर गया था और उनसे कहा, "संजय दत्त से बात हो गई है।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पता चला है कि उस व्यक्ति के उद्योगपति अनंत अंबानी से संबंध हैं, हालांकि उन्होंने इस आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया।
हेमा ने आगे दावा किया कि अपना वीडियो अपलोड करने के बाद उन्हें पूरी रात धमकियां मिलती रहीं। एक धमकी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "पूरी रात धमकियां देते रहे… सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, 'तेरा NGO बंद करवा दूंगा'।" उन्होंने कहा कि शरद कपूर से जुड़े विवाद या उन्हें मिले पैसों की वजह से कुत्तों की भलाई और सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हेमा ने बताया कि उन्होंने शरद से पैसे न लेने के लिए भी कहा था, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में जानवरों को नहीं घसीटा जाना चाहिए।
अपनी पोस्ट में, हेमा ने टीवी अभिनेत्रियों करिश्मा तन्ना और रिद्धिमा पंडित, अभिनेता और गायक जॉन अब्राहम, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी नेहा माहेश्वरी और मलाड के विधायक असलम शेख को भी टैग किया।
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