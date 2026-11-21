हेमा ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें एनिमल वेलफेयर से जुड़े एक व्यक्ति से धमकी मिली है, जिसने उन्हें शेल्टर चलाना बंद करने के लिए कहा है। उन्होंने दावा किया कि उस व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। हेमा ने कहा, "एनिमल वेलफेयर से जुड़े एक आदमी ने मेरा शेल्टर बंद करवाने के लिए मुझे जान से मारने की धमकी दी है।" हेमा ने बताया कि वह अगले दिन पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराएंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है।