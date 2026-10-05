Gujarat: जिस बच्ची को आठ दिन से ढूंढ रहे थे, खेत में मिला उसका कंकाल, कपड़े देखते ही परिवार में मचा कोहराम

लगातार तलाश के बीच थोल इलाके के एक खेत में कुछ लोगों को इंसानी अवशेष दिखाई दिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। खेत में खोपड़ी और हड्डियां बिखरी हुई मिलीं। खोपड़ी के पास बच्ची के कपड़े भी मिले। कपड़ों को देखकर परिजनों ने उनकी पहचान बच्ची के रूप में की। इसके बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने मौके से मिले खोपड़ी, हड्डियों और अन्य अवशेषों को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य भी जुटाए हैं। बच्ची की पहचान और मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि के लिए अवशेषों के नमूने फोरेंसिक जांच और डीएनए परीक्षण के लिए भेजे गए हैं।