जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस नहीं मिला, बल्कि दुजारी और उसके साथियों ने इस रकम को अचल संपत्तियाँ खरीदने और निर्माण परियोजनाओं में लगा दिया। यह काम उन्होंने अपनी उन कंपनियों के ज़रिए किया, जो उनसे जुड़ी थीं या उनके नियंत्रण में थीं। इससे पहले इस मामले में PMLA, 2002 की धारा 17 के तहत 16 सितंबर और 12 अक्टूबर को तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 5.48 करोड़ रूपए नकद, आभूषण, बैंक बैलेंस और निवेश और 4800 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा बरामद की गई थी। इसके अलावा प्रमोटरों/निदेशकों द्वारा जयपुर, इंदौर और दिल्ली के होटलों और इसके साथ ही स्कूलों, आवासीय परिसरों और पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड आदि राज्यों में भूखंडों में किए गए निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इनमें बेनामी व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर किए गए लगभग 50 करोड़ रूपए के निवेश से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है।