उन्होंने कहा, आप सभी की मौजूदगी में, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमारे देशों के म्यूज़ियम, लाइब्रेरी और आर्काइव्ज़ में हज़ारों सालों की एक बहुत कीमती विरासत है। पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, दुर्लभ टेक्स्ट, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स और कलाकृतियां हमारे आपसी जुड़ाव के कई पहलुओं को दिखाती हैं। आज, टेक्नोलॉजी की मदद से, इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के बहुत अच्छे मौके हैं। हम पुरानी टेक्स्ट के डिजिटाइजेशन और ट्रांसलेशन पर मिलकर काम कर सकते हैं।