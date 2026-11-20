साझा विरासत को डिजिटल बनाने का पीएम मोदी का प्रस्ताव, Photo- ANI
SCO Civilizational Dialogue Forum: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के सदस्य देशों के बीच पुराने ग्रंथों के डिजिटाइजेशन और ट्रांसलेशन, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स और साझा इतिहास के नए पहलुओं को सामने लाने और सभ्यता की विरासत की आपसी समझ को गहरा करने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान में ज्यादा सहयोग का प्रस्ताव दिया।
राष्ट्रीय राजधानी के पुराना किला में पहले SCO सिविलाइज़ेशनल डायलॉग फोरम को संबोधित करते हुए, PM मोदी ने ऐतिहासिक दस्तावेज़ों, मैन्युस्क्रिप्ट्स और कलाकृतियों को बचाकर रखने के महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि टेक्नोलॉजी ने अलग-अलग देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को युवा पीढ़ियों तक पहुंचाने के नए मौके दिए हैं।
उन्होंने कहा, आप सभी की मौजूदगी में, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमारे देशों के म्यूज़ियम, लाइब्रेरी और आर्काइव्ज़ में हज़ारों सालों की एक बहुत कीमती विरासत है। पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, दुर्लभ टेक्स्ट, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स और कलाकृतियां हमारे आपसी जुड़ाव के कई पहलुओं को दिखाती हैं। आज, टेक्नोलॉजी की मदद से, इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के बहुत अच्छे मौके हैं। हम पुरानी टेक्स्ट के डिजिटाइजेशन और ट्रांसलेशन पर मिलकर काम कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, हम अपने साझा इतिहास के नए पहलुओं को सामने ला सकते हैं। इससे दुनिया में कहीं भी रहने वाला कोई भी युवा दूसरे देश की सांस्कृतिक विरासत को और गहराई से समझ पाएगा।
सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका पर ज़ोर देते हुए, PM मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी में तरक्की से साहित्यिक रचनाएं ट्रांसलेशन के जरिए दुनिया भर के ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती हैं।
उन्होंने कहा, हमारी कई बेहतरीन साहित्यिक रचनाएं अभी भी कुछ ही भाषाओं में उपलब्ध हैं। AI की मदद से हम इन रचनाओं के ट्रांसलेशन में तेजी ला सकते हैं। आज हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा रिसोर्स हैं, और हमें उनका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने SCO देशों के बीच कनेक्शन को मज़बूत करने के लिए म्यूज़ियम और कल्चरल इंस्टीट्यूशन द्वारा जॉइंट एग्ज़िबिशन, स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम और कल्चरल टूरिज़्म में ज्यादा सहयोग का भी सुझाव दिया।
PM मोदी ने कहा, कल्चरल एक्सचेंज के ऐसे कई और मौके हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमारे देशों में म्यूजियम और कल्चरल इंस्टीट्यूशन जॉइंट एग्ज़िबिशन आयोजित कर सकते हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बीच स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम को भी बढ़ावा दे सकते हैं। कल्चरल टूरिज्म भी सहयोग का एक अहम एरिया बन सकता है।
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