बनर्जी ने गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक नई 'ज़ीरो एफआईआर' दर्ज कराई है। उनके वकील अर्को नाग ने इस मामले में मीडिय से बात करते हुए कहा, "आज अभिषेक बनर्जी ने गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में एक 'ज़ीरो एफआईआर' दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि पिछले 5-6 सालों में शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari), दिलीप घोष (Dilip Ghosh) और सुकांत मजूमदार (Sukanta Majumdar) ने कई बार पुलिस को चेतावनियाँ दी हैं और मीडिया के सामने ऐसे बयान दिए हैं, जिनमें अभिषेक बनर्जी और सरकार दोनों को निशाना बनाया गया है। इन घटनाओं पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और यह ज़ीरो एफआईआर इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए दर्ज कराई गई है। अब देखना होगा कि गिरीश पार्क पुलिस अपनी विशेषज्ञता के साथ इसे कैसे संभालती है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामले में अपनी यह विशेषज्ञता दिखाई है और हमें पूरा भरोसा है कि अभिषेक बनर्जी की इस नई शिकायत के मामले में भी वो वैसी ही विशेषज्ञता दिखाएंगे।"