अभिषेक बनर्जी (Photo - ANI)
टीएमसी (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) आज, शुक्रवार, 20 नवंबर को कोलकाता के गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में पेश हुए। 31 अक्टूबर को गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में बनर्जी के खिलाफ दर्ज एक नई एफआईआर के सिलसिले में वह पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने उन्हें 20 नवंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था। यह एफआईआर उनके द्वारा पुलिस के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। हालांकि इस दौरान बनर्जी ने बीजेपी (BJP) नेताओं के खिलाफ भी एक कदम उठाया।
बनर्जी ने गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक नई 'ज़ीरो एफआईआर' दर्ज कराई है। उनके वकील अर्को नाग ने इस मामले में मीडिय से बात करते हुए कहा, "आज अभिषेक बनर्जी ने गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में एक 'ज़ीरो एफआईआर' दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि पिछले 5-6 सालों में शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari), दिलीप घोष (Dilip Ghosh) और सुकांत मजूमदार (Sukanta Majumdar) ने कई बार पुलिस को चेतावनियाँ दी हैं और मीडिया के सामने ऐसे बयान दिए हैं, जिनमें अभिषेक बनर्जी और सरकार दोनों को निशाना बनाया गया है। इन घटनाओं पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और यह ज़ीरो एफआईआर इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए दर्ज कराई गई है। अब देखना होगा कि गिरीश पार्क पुलिस अपनी विशेषज्ञता के साथ इसे कैसे संभालती है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामले में अपनी यह विशेषज्ञता दिखाई है और हमें पूरा भरोसा है कि अभिषेक बनर्जी की इस नई शिकायत के मामले में भी वो वैसी ही विशेषज्ञता दिखाएंगे।"
'ज़ीरो एफआईआर' भारत में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी अपराध की शिकायत दर्ज करा सकता है, भले ही घटना उस थाने के क्षेत्राधिकार में न हुई हो। इसे अस्थायी रूप से ज़ीरो नंबर दिया जाता है और बाद में इसे संबंधित थाने को ट्रांसफर कर नियमित एफआईआर बना दिया जाता है।
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