राहुल गांधी ने कहा कि, एकाधिकार (monopoly) से नौकरियां पैदा नहीं होतीं। इससे कीमतें बढ़ती हैं और प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। 'तुम करके दिखाओ, फिर देखेंगे'? मोदी जी, आपने और आपके दोस्तों ने लूट मचाई- देश ने इसे देखा है और अभी भी देख रहा है। तारीफ नहीं मिली, तो बुरा मान गए? आपकी नीतियों ने किसी को भी तारीफ के काबिल नहीं छोड़ा- न उद्योगपतियों को, न छोटे व्यापारियों को, न महंगाई से जूझ रहे गरीब और मध्यम वर्ग को, और न ही बेरोजगार युवाओं को। अब जो भी समर्थक बचे हैं, उन्हीं से अपनी तारीफ करवा लीजिए और थालियां बजवा लीजिए।