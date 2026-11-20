वेतन-रोजगार पर राहुल का पीएम मोदी से सवाल, छिड़ी सियासी बहस, Photo- ANI
Congress vs BJP: लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों से कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और नौकरियां पैदा करने को लेकर सवाल पूछा था, जिसे राहुल गांधी ने उनकी अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता का 'इकबालिया बयान' करार दिया।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने एकाधिकार (monopolies) को बढ़ावा दिया है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) जैसे रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों को कमजोर किया है।
राहुल गांधी ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि, कल पीएम मोदी उद्योगपतियों पर तंज कस रहे थे, 'हमने टैक्स कम किए, फिर भी आपने न तो वेतन बढ़ाया और न ही नौकरियां पैदा कीं।' मोदी जी, ये उन पर लगाए गए आरोप नहीं हैं—बल्कि यह आपका अपना इकबालिया बयान है।
प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कि उद्योगपतियों की भूख 'कभी शांत नहीं होती,' राहुल गांधी ने कहा, 'आप कहते हैं, 'वे इतने भूखे हैं कि उनका पेट ही नहीं भरता।' बहुत खूब। पूरा देश जानता है कि यह भूख किसकी है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला, सड़कें—सब कुछ उन्हें सौंप दिया गया। उन्होंने कितनी नौकरियां पैदा कीं?
राहुल गांधी ने आगे कहा कि, छोटे व्यापारी और MSME—जिन्हें उन्होंने रोजगार पैदा करने वाला बताया—वे नोटबंदी और जिसे उन्होंने खामियों वाला GST कहा, उसकी वजह से 'बर्बाद' हो गए। और जो बड़ी कंपनियां ईमानदारी से मुकाबला कर रही थीं, उनके लिए तो आपने मैदान ही खत्म कर दिया।
राहुल गांधी ने कहा कि, एकाधिकार (monopoly) से नौकरियां पैदा नहीं होतीं। इससे कीमतें बढ़ती हैं और प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। 'तुम करके दिखाओ, फिर देखेंगे'? मोदी जी, आपने और आपके दोस्तों ने लूट मचाई- देश ने इसे देखा है और अभी भी देख रहा है। तारीफ नहीं मिली, तो बुरा मान गए? आपकी नीतियों ने किसी को भी तारीफ के काबिल नहीं छोड़ा- न उद्योगपतियों को, न छोटे व्यापारियों को, न महंगाई से जूझ रहे गरीब और मध्यम वर्ग को, और न ही बेरोजगार युवाओं को। अब जो भी समर्थक बचे हैं, उन्हीं से अपनी तारीफ करवा लीजिए और थालियां बजवा लीजिए।
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