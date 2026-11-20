पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक(फोटो-X/@RadioPakistan)
Musadik Malik India Visit: पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मलिक (Musadik Malik) शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने आगरा के ताजमहल और दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी इस मांग को मंजूरी नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने पाकिस्तानी मंत्री को स्पष्ट कर दिया है कि उनकी यात्रा केवल SCO कार्यक्रम तक सीमित रहेगी और उन्हें किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
मुसादिक मलिक ने अपनी भारत यात्रा के दौरान ताजमहल और निजामुद्दीन दरगाह जाने की इच्छा जताई थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने इन दोनों जगहों पर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी मंत्री को बताया गया है कि वह भारत में केवल SCO के निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर उनकी यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
मुसादिक मलिक की यह यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। 2023 में गोवा में आयोजित SCO बैठक में बिलावल भुट्टो जरदारी के शामिल होने के बाद यह पहली बार है, जब पाकिस्तान का कोई संघीय मंत्री भारत आया है। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी पाकिस्तानी नेता की पहली भारत यात्रा भी है। भारत ने मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की थी।
भारत ने 28 अक्टूबर को घोषणा की थी कि SCO के सभी सदस्य देशों को सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने मुसादिक मलिक की भागीदारी की पुष्टि की थी। पाकिस्तान सरकार ने अपने बयान में कहा था कि वह आपसी सम्मान की भावना के साथ SCO के ढांचे के तहत सभ्यताओं के बीच संवाद और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुसादिक मलिक को भारत बुलाए जाने के फैसले पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरा है। विपक्ष ने सवाल किया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसा क्या बदल गया, जिसके चलते पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति में बदलाव दिखाई दे रहा है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय