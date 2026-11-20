Mahua Moitra egg pelting : अंडा कांड में अब चीफ जस्टिस की बेंच पर टिकी नजरें, महुआ की तुरंत सुनवाई की मांग ठुकराई गई (फोटो सोर्स: ANI)
Mahua Moitra Egg Pelting: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एक कार्यक्रम के दौरान अंडे फेंके जाने का मामला अब अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई फौरी राहत नहीं मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच ने मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने से मना कर दिया। महुआ के वकील ने कम से कम सोमवार की तारीख मांगी थी। बेंच ने साफ कहा कि पहले याचिका दायर करें, जरूरी लगे तो चीफ जस्टिस के सामने मामला रखें।
कानूनी खबरों के पोर्टल लाइव लॉ (LiveLaw) ने अपने X हैंडल पर जानकारी दी है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका को अर्जेंट लिस्टिंग के तहत सुनने से इनकार कर दिया। मामला उस घटना से जुड़ा है, जिसमें बीते दिन एक कार्यक्रम के दौरान उन पर अंडे फेंके जाने का आरोप है।
लाइव लॉ के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश की बेंच शुक्रवार को नहीं बैठी थी। इसी वजह से महुआ के वकील ने दूसरी बेंच के सामने मामला रखा। वकील ने कहा कि कल एक कार्यक्रम था, जिसमें महुआ मोइत्रा को बुरी तरह हूट किया गया। उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि कम से कम इतनी अनुमति दी जाए कि मामला सोमवार को सुनवाई के लिए लग सके।
बेंच ने इस पर तुरंत असहमति जताई। जजों ने कहा कि ऐसे अनुमति कैसे दे दी जाए। उन्होंने वकील को सलाह दी कि पहले याचिका दायर करें और फिर उसे मुख्य न्यायाधीश के सामने मेंशन करें। बेंच के मुताबिक, अगर चीफ जस्टिस को मामले में जल्दबाजी की जरूरत लगी, तो वे खुद इसे सुन लेंगे।
अदालतों की प्रक्रिया में यह कोई असामान्य बात नहीं है। हाईकोर्ट में आम तौर पर रोस्टर के हिसाब से अलग-अलग बेंच अलग-अलग मामले सुनती हैं। जब कोई पक्ष तुरंत सुनवाई चाहता है, तो वह संबंधित बेंच के सामने मेंशन करके अर्जेंसी बताता है। यहां बेंच ने मामला अपने स्तर पर आगे बढ़ाने के बजाय सही प्रक्रिया अपनाने की बात कही।
अब सबकी नजर इस पर रहेगी कि महुआ मोइत्रा की ओर से याचिका कब दायर होती है और चीफ जस्टिस की बेंच उसमें कितनी जल्दबाजी देखती है। रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि याचिका में क्या मांग की गई है, कार्यक्रम कहां हुआ था या अंडे किसने फेंके। इन बातों का खुलासा याचिका सामने आने पर ही हो सकेगा।
यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है, जब बंगाल की राजनीति में तनाव साफ दिख रहा है। इसी शुक्रवार को कोलकाता के गिरीश पार्क थाने के बाहर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पेशी के दौरान भी टीएमसी और भाजपा समर्थक आमने-सामने आ गए थे। महुआ मोइत्रा कृष्णानगर से तृणमूल की सांसद हैं और संसद में अपने तीखे भाषणों के लिए जानी जाती हैं।
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