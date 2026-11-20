Mahua Moitra Egg Pelting: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एक कार्यक्रम के दौरान अंडे फेंके जाने का मामला अब अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई फौरी राहत नहीं मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच ने मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने से मना कर दिया। महुआ के वकील ने कम से कम सोमवार की तारीख मांगी थी। बेंच ने साफ कहा कि पहले याचिका दायर करें, जरूरी लगे तो चीफ जस्टिस के सामने मामला रखें।